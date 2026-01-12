Prinses Laurentien naar Amsterdam voor Nationale Voorleesontbijt

Prinses Laurentien leest ook dit jaar weer voor tijdens het Nationale Voorleesontbijt. De echtgenote van prins Constantijn doet dat op woensdagochtend 21 januari op locatie Reigersbos van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag.

Locatie Reigersbos in Amsterdam Zuidoost is bekend terrein voor de prinses, want twintig jaar geleden las zij hier voor het eerst voor tijdens de Nationale Voorleesdagen. Het Voorleesontbijt is traditiegetrouw de aftrap van de campagne van de Nationale Voorleesdagen.

De prinses leest voor uit Kleine Aap, dat door een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2026. Het boek is geschreven en geïllustreerd door Mies van Hout en gaat over een aapje dat ontzettend leuk nieuws heeft en dat graag wil vertellen, maar niemand wil luisteren.

Na het voorlezen schuift prinses Laurentien aan bij groepjes leerlingen uit groep 6 die elkaar voorlezen.