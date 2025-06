Prinses Laurentien opent leescongres in Amsterdam

Prinses Laurentien heeft maandag in Amsterdam de derde editie van de Tactile Reading & Graphics Conference geopend. De organisatie achter het congres laat weten “vereerd” te zijn met haar komst.

Tijdens het congres komen ruim vijfhonderd (onderwijs)professionals uit meer dan 25 landen bijeen om samen stappen te zetten in de ontwikkeling van voelbaar lezen voor mensen met een visuele beperking. Het is de eerste keer dat de conferentie in Nederland plaatsvindt en het congres duurt tot en met woensdag.

Laurentien woonde niet alleen de opening bij. De prinses, die zich al jaren inzet voor geletterdheid en beschermvrouwe is van verschillende organisaties die zich inzetten voor toegankelijk lezen, ging daarna in gesprek met ervaringsdeskundigen en bestuurders over braille en andere vormen van voelbaar lezen.