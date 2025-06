Prinses Laurentien spreekt met leden Vereniging Onbeperkt Lezen

Prinses Laurentien heeft zaterdagochtend in Hilversum de jaarlijkse Ledendag van de Vereniging Onbeperkt Lezen bezocht. De vereniging vertegenwoordigt lezers die zijn aangewezen op aangepaste leesvormen zoals blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie of met een motorische beperking.

Laurentien hield onder meer een toespraak en ging in gesprek met verenigingsleden. Met hen sprak de vrouw van prins Constantijn over hoe zij ondanks hun beperking kunnen lezen, hoe digitalisering de toegang tot lezen heeft veranderd en over wat de activiteiten en initiatieven van de vereniging voor hen betekenen.

Sinds 2005 is Laurentien beschermvrouwe van de Vereniging Onbeperkt Lezen.