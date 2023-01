Prinses Laurentien trapt Voorleesdagen af in Rotterdam

Prinses Laurentien zal op woensdagochtend 25 januari voorlezen tijdens Het Nationale Voorleesontbijt in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet bij de openbare basisschool De Notenkraker. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend. Het Voorleesontbijt is traditiegetrouw de aftrap van de campagne van De Nationale Voorleesdagen, die dit jaar twintig jaar bestaat.

Laurentien zal voorlezen uit het boek Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Het boek is door een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Het boek is geschreven door Joukje Akveld en geïllustreerd door Jan Jutte en gaat over Maximiliaan Modderman die alleen thuis is en een feest organiseert voor zijn speelgoedbeesten.

De campagne De Nationale Voorleesdagen bestaat dit jaar twintig jaar. De campagne stimuleert het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.

De Nationale Voorleesdagen duren tot en met 4 februari.