Prinses Leonor bezoekt concert in New York

De Spaanse prinses Leonor heeft in New York een concert bijgewoond. Het concert “A Musical Fantasy from Spain” vond plaats in Carnegie Hall.

De prinses kwam eerder deze week aan in New York met het marineschip Juan Sebastián de Elcano. Ze volgt momenteel een opleiding tot officier bij de marine. Het Spaanse hof deelde foto’s van Leonor die samen met andere bemanningsleden van het marineschip in de concertzaal zit.

New York is de laatste tussenstop van de zeereis van Leonor. Ze is al bijna een half jaar onderweg. Het schip vertrok in januari uit de haven van Cádiz.