Prinses Leonor meert aan in Chili

Prinses Leonor is aangekomen in Chili. Het marineopleidingsschip met daarop de 19-jarige Spaanse troonopvolgster meerde dinsdag aan in de haven van Punta Arenas, in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land.

Het is de derde stop voor het schip Juan Sebastián de Elcano. Eerder zette Leonor voet aan wal in Brazilië en Uruguay.De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia volgt momenteel een opleiding tot officier bij de marine.

Het bezoek aan Chili komt vanwege de weersomstandigheden twee dagen eerder dan gepland. De oversteek van de Straat van Magellaan is volgens Spaanse media vaak uitdagend met sterke winden en zeestromingen.

Het opleidingsschip vaart later door naar onder meer Peru, Panama, Colombia en de Dominicaanse Republiek. In totaal is Leonor een half jaar onderweg met het schip.