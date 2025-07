Prinses Leonor ontvangt de Gouden Medaille van Galicië

Prinses Leonor heeft maandag de Gouden Medaille van Galicië ontvangen. De medaille is uitgereikt als erkenning voor haar militaire opleiding aan de marineschool van Marín en als blijk van “affectie en respect voor het Galicische volk” aan de prinses. Dat deelt het Spaanse koningshuis op Instagram.

De Gouden Medaille van Galicië is een Spaanse onderscheiding die wordt toegekend aan personen of organisaties die uitzonderlijke verdiensten hebben geleverd voor de regio Galicië. Ook werd de troonopvolgster en oudste dochter van koning Felipe uitgeroepen tot geadopteerde dochter van Marín, waar de Militaire Marineschool is gevestigd. In een toespraak sprak de prinses haar dankbaarheid uit.

De 19-jarige Leonor meerde zondagmiddag met marineopleidingsschip Juan Sebastián Elcano aan in het Galicische stadje Marín, wat het einde markeerde van haar maandenlange zeereis in het kader van haar militaire opleiding.

Woensdag neemt ze haar diploma in ontvangst in het bijzijn van koning Felipe, koningin Letizia en haar zusje prinses Sofía.