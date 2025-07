Prinses Leonor rondt maandenlange zeereis af

Prinses Leonor van Spanje is na meer dan een half jaar officieel weer ’thuis’. Zondagmiddag meerde het marineopleidingsschip Juan Sebastián Elcano aan in het Galicische stadje Marín, wat het einde markeerde van haar maandenlange zeereis in het kader van haar militaire opleiding.

De troonopvolgster en oudste dochter van koning Felipe was onderdeel van een groep van 75 adelborsten. Onder begeleiding voeren ze om Zuid-Amerika, stopten in vijftien havens en legden in totaal 17.000 zeemijlen af. Eerder deze maand keerde Leonor al terug in Spanje maar nu is met Marín ook echt de eindbestemming bereikt.

Voor de 19-jarige Leonor zit haar marinetijd er bijna helemaal op. Woensdag neemt ze haar diploma in ontvangst in het bijzijn van koning Felipe, koningin Letizia en zusje prinses Sofía.

Veel tijd om bij te komen heeft de prinses van Asturië niet. Naar verwachting begint ze nog deze zomer met haar opleiding bij de luchtmacht. Spaanse media verwachten dat ze daar zal leren vliegen.