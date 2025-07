Prinses Leonor terug in Spanje na maandenlange reis op zee

De Spaanse prinses Leonor is terug in Spanje. Het Spaanse hof deelt donderdag foto’s van de prinses op het dek van het marineopleidingsschip Juan Sebastián de Elcano, dat is aangemeerd in de haven van Gijón. De prinses van Asturië is de afgelopen zes maanden op zee geweest in het kader van haar militaire opleiding.

Als afsluiting van haar opleiding tot adelborst voer Leonor de afgelopen weken mee met fregat Blas de Lezo. Op het marinefregat maakte ze kennis met het werk op een groter marineschip. Vlak voor de kust van Gijón stapte ze weer over op de Juan Sebastián de Elcano om daar de laatste fase van de opleiding te voltooien.

Volgens het Spaanse magazine Hola! werden veel van de reisgenoten van Leonor in Gijón opgewacht door familieleden. Van de Spaanse koninklijke familie waren er volgens het magazine geen afgevaardigden.

De Juan Sebastián de Elcano zal de komende dagen in Gijón blijven, waar het door geïnteresseerden bezichtigd kan worden. Maandag vertrekt het schip naar de Marineschool in Marín, waar ze op 13 juli zullen aankomen. Drie dagen later, op 16 juli, vindt de diploma-uitreiking plaats.