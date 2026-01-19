Prinses Leonor troost grootmoeder Sofía tijdens uitvaart Irene

Prinses Leonor heeft maandag haar grootmoeder koningin Sofía gesteund tijdens de uitvaart van prinses Irene van Griekenland. De Spaanse koningin was tijdens het afscheid van haar zus zichtbaar geëmotioneerd en kon rekenen op steun van haar familie.

Op beelden is te zien dat koning Felipe en zijn gezin op de eerste rij tegenover de kist zitten. Sofía zat tijdens de plechtigheid tussen haar schoondochter koningin Letizia en kleindochter prinses Leonor. Toen de Spaanse koningin haar tranen niet langer kon bedwingen, pakte Leonor de hand van haar oma vast en wreef ze over haar arm. Het verdriet bleef ook niet onopgemerkt bij koning Felipe, die de andere hand van zijn moeder vasthield en even naar haar glimlachte.

Het afscheid van prinses Irene vond plaats in de Grote Metropolitaan, de kathedraal van Athene. Eerder maandag konden Grieken de prinses een laatste groet brengen in de naastgelegen kapel. Later op de dag wordt Irene bijgezet in het familiegraf in Tatoi.

Irene overleed donderdag op 83-jarige leeftijd. De prinses woonde in Madrid bij haar zus Sofía, met wie ze een hechte band onderhield en vaak in het openbaar werd gezien. Ze was de dochter van de Griekse koning Paul en koningin Frederika.