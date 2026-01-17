Prinses Lilibet legt dansende ouders Harry en Meghan vast

Hertogin Meghan heeft een video gedeeld waarop ze dansend te zien is met prins Harry. Het filmpje, waarin het paar blootsvoets door een grasveld zwiert, is gemaakt door de 4-jarige prinses Lilibet.

Het bericht op Instagram bevat ook een foto van Harry en Meghan uit 2016. Te zien is hoe de twee, die elkaar destijds net kenden, in zwemkleding poseren tijdens een reis naar Botswana. “Wanneer 2026 net als 2016 aanvoelt… je had erbij moeten zijn”, luidt het onderschrift.

Op sociale media is de afgelopen tijd een trend ontstaan om 2026 te vergelijken met het jaar 2016. Tal van beroemdheden blikten terug op momenten van tien jaar geleden. Ook in Nederland deden veel bekende mensen, waaronder Chantal Janzen en Jan Versteegh, mee aan de hype.

Harry en Meghan leerden elkaar in 2016 kennen door een gemeenschappelijke vriend. Twee jaar later trouwde het paar in Windsor, waarna ze de titel hertog en hertogin van Sussex kregen. In 2020 besloten Harry en Meghan met hun zoon Archie naar Californië te verhuizen, waar in 2021 Lilibet werd geboren.