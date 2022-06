Prinses Mabel krijgt Grootkruis voor verdiensten Koninklijk Huis

Prinses Mabel heeft het Grootkruis in de Huisorde van Oranje gekregen “voor haar vele verdiensten voor het huis”. Koning Willem-Alexander heeft de titel op 16 juni aan haar toegekend, de versierselen zijn zondag aan haar uitgereikt. Prinses Mabel was getrouwd met de in 2013 overleden prins Friso.

De Huisorde van Oranje wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de koning of voor het Koninklijk Huis. Willem-Alexander is op dit moment Grootmeester van de Huisorde en bepaalt dan ook persoonlijk wie in aanmerking komt voor de onderscheiding, zonder tussenkomst van een minister.

In mei 2021 kreeg koningin Máxima de onderscheiding. Ze kreeg de onderscheiding ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag en als waardering voor haar vele verdiensten voor het koninklijk huis.

De Huisorde van Oranje werd in 1905 door koningin Wilhelmina voor het eerst uitgereikt. De orde kent drie graden: Grootkruis, Groot Erekruis en Erekruis.