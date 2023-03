Prinses Mabel niet bij uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs

Prinses Mabel laat dit jaar verstek gaan bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. Ze is verhinderd en laat zich vertegenwoordigen door haar moeder, laat het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) desgevraagd weten.

Op Twitter wenst Mabel de drie genomineerden “veel succes en plezier”. Ze gebruikt daarbij de hashtags ‘#KinderenGaanVoor’ en ‘#VolgendJaarWeer’.

Prinses Beatrix is er woensdagavond in het Auditorium van Boskalis in Papendrecht, waar de uitreiking plaatsheeft, wel bij. Het is de eerste keer sinds haar ski-ongeluk vorige maand dat ze weer in het openbaar treedt. De 85-jarige prinses brak daarbij haar pols.

De Prins Friso Ingenieursprijs wordt dit jaar voor de negende keer uitgereikt. Met de jaarlijkse prijzen wil KIVI ingenieurs en hun werk zichtbaar maken. De prijs draagt de naam van wijlen prins Friso, die ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van KIVI was.