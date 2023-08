Prinses Mabel verliest virtueel miljoenen na koersdrama Adyen

Prinses Mabel heeft na het sluiten van de beurs in Amsterdam een flink deel van haar vermogen virtueel verloren. De royal is een van de aandeelhouders van Adyen. Het aandeel van het betaalbedrijf verloor bijna 19 miljard van de beurswaarde na tegenvallende resultaten.

Mabel, de weduwe van de in 2013 overleden prins Friso, verkocht bij de beursgang van Adyen in 2018 een derde van de aandelen die ze toen in bezit had. Dat leverde haar volgens de NOS 43 miljoen euro op. Mede door de succesvolle beursgang van het concern dat betalingen afhandelt van grote internationale concerns, kwam Mabel in 2018 in de Quote 500 terecht.

Volgens De Telegraaf zou Mabel 365.000 aandelen hebben gehouden. Onduidelijk is of ze in de achterliggende periode aandelen bij heeft gekocht of juist heeft verkocht. Mocht ze nog steeds hetzelfde aantal aandelen Adyen in portefeuille hebben, dan heeft ze virtueel zeker ruim 150 miljoen euro verloren.