Prinses Madeleine en gezin verkleed voor Halloween

Ook prinses Madeleine van Zweden en haar gezin hebben Halloween gevierd dit jaar. Op een foto die de prinses deelde op Instagram is te zien dat het gezin verkleed was voor de gelegenheid.

“Happy Halloween 2022”, luidt de tekst bij de foto. Daarop is te zien dat de dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia verkleed is als een ‘hippie’. Madeleines man, Chris O’Neill, draagt een langharige pruik en zonnebril en hun dochter Leonore is verkleed als heks. Dochter Adrienne draagt een eenhoornkostuum en zoon Nicolas een Top Gun-kostuum.

Ook de kinderen van prinses Charlene van Monaco, Gabriella en Jacques, zijn voor Halloween in de verkleedkist gedoken. Hun moeder deelde het resultaat eveneens op Instagram.