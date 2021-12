Prinses Madeleine ere-vicevoorzitter Childhood Foundation

Prinses Madeleine van Zweden is benoemd tot ere-vicevoorzitter van de Childhood Foundation. Ze is al betrokken bij de stichting die is opgericht door koningin Silvia.

Silvia heeft haar jongste dochter zelf gevraagd het ere-vicevoorzitterschap op zich te nemen, laat Childhood weten. De prinses zal zich nu samen met de koningin inzetten voor de stichting en zich gaan bezighouden met het realiseren van de langetermijnvisie die de stichting heeft ontwikkeld voor de komende acht jaar.

De koningin richtte de Childhood Foundation op in 1999 en is erevoorzitter van de organisatie die zich inzet om geweld en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen. De organisatie heeft kantoren in Zweden, Brazilië, Duitsland en de Verenigde Staten.

Prinses Madeleine is al vele jaren betrokken bij het werk van Childhood en is sinds 2016 lid van het Zweedse bestuur van de stichting en is erelid van het bestuur van Childhood USA.