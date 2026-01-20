Prinses Madeleine treurt om overlijden ontwerper Valentino

De Zweedse prinses Madeleine heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani. In een bericht op Instagram deelt de jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia herinneringen aan de man die onder meer haar trouwjurk ontwierp.

“Met diepe droefheid en een hart vol dankbaarheid herinner ik me de onovertroffen Valentino Garavani”, schrijft Madeleine. “Zijn buitengewone oog voor detail, zijn tijdloze elegantie en zijn onmiskenbare gevoel voor humor maakten elk moment in zijn aanwezigheid onvergetelijk. Hij was nooit bang om zijn ware gedachten te uiten, altijd met eerlijkheid, warmte en geestigheid.”

Madeleine (43) zegt dat Valentino haar bruidsjurk “met veel zorg, vakmanschap en vreugde” creëerde, “een geschenk dat ik voor altijd zal koesteren”. Madeleine trouwde in 2013 met de Brits-Amerikaanse Christopher O’Neill.

“Valentino’s nalatenschap leeft voort, niet alleen in zijn creaties, maar ook in de warmte, vrijgevigheid en het gelach dat hij zo vrij met ons allen deelde”, besluit Madeleine.

Valentino overleed maandag op 93-jarige leeftijd. Hij ontwierp voor beroemdheden als Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren en Jackie Kennedy. Ook de trouwjapon van koningin Máxima was van zijn hand.