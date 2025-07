Prinses Madeleine viert zomer met nieuwe gezinsfoto

De Zweedse prinses Madeleine heeft al haar volgers op Instagram een fijne zomer toegewenst. Dat deed de jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia met een nieuwe foto van haar gezin.

“Happy Summer!”, schrijft de 43-jarige Madeleine bij een zomers beeld van haar drie kinderen prinses Leonore (11), prins Nicolas (10) en prinses Adrienne (7). Ook familiehond Teddy staat op de foto.

Madeleine deelt niet waar de foto is gemaakt. Ze woont sinds een jaar weer in haar thuisland nadat ze enkele jaren in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië verbleef.