Prinses Madeleine wenst astronaut succes met ruimtereis

De Zweedse prinses Madeleine heeft astronaut Marcus Wandt succes gewenst met zijn ruimtereis. Wandt vertrok woensdag met een SpaceX Falcon 9-raket naar het internationale ruimtestation ISS. De Zweed zal daar volgens planning twee weken verblijven.

“Veel succes op je reis, astronaut Wandt!”, schreef het Zweedse hof vrijdag op Instagram bij een foto van prinses Madeleine in gesprek met de ruimtevaarder. Het hof deelde daarnaast dat de jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia de astronaut vlak voor vertrek bezocht in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida.

De Zweedse prinses, haar Brits-Amerikaanse man Christopher O’Neill en hun drie kinderen wonen al vele jaren in Florida. Vorig jaar maart werd bekend dat het gezin dat jaar nog terug zou verhuizen naar Stockholm. Eind juni werd bekend dat de verhuizing was uitgesteld tot ergens in 2024. Dit omdat de tijd die het gezin verwachtte bezig te zijn met de verhuizing achteraf te kort was.