Prinses Mahra van Dubai verloofd met rapper French Montana

De Marokkaans-Amerikaanse rapper French Montana is verloofd met prinses Mahra van Dubai. Dat heeft het team van de rapper bevestigd aan entertainmentsite TMZ. Het aanzoek zou in juni hebben plaatsgevonden. Een precieze datum voor de bruiloft is nog niet bekend.

Het stel werd sinds oktober regelmatig samen gezien. French Montana had eerder een relatie met onder anderen Khloé Kardashian.

De prinses kwam vorig jaar nog in het nieuws omdat ze op een opvallende manier haar breuk met haar toenmalige echtgenoot aankondigde. “Lieve man, aangezien je druk bent met andere metgezellen, kondig ik hier onze scheiding aan”, schreef ze destijds op Instagram.