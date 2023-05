Prinses Margarita beschermvrouwe van PTSS-onderzoek met paarden

Prinses Margarita is benoemd tot beschermvrouwe van Horsepower, een onderzoeksproject voor veteranen met therapieresistente PTSS. De Universiteit Utrecht, waar het onderzoek wordt uitgevoerd, heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

De universiteit laat weten dat in Nederland zo’n 5 procent van de veteranen kampt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een deel van hen heeft ondanks behandeling met bestaande therapievormen nog steeds klachten, zoals een verstoorde nachtrust en moeite met concentreren. Contact met paarden kan dan helpen.

“Ik ben blij dat er nu wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de invloed van paarden op veteranen met therapieresistente PTSS”, zegt prinses Margarita. “En het is natuurlijk ook heel belangrijk dat het welzijn van de paarden gemeten wordt. Wat me opvalt is de rust en de ontspanning die de veteranen ervaarden als ze met de paarden omgaan. Ik hoop dat dit in de toekomst voor meer veteranen met PTSS toegankelijk zal zijn.”

Margarita staat bekend als paardenliefhebber. De prinses is ook bestuurslid van de stichting Paard Verbindt, een organisatie die zich inzet voor projecten waarbij paarden van invloed kunnen zijn op de mentale en psychische gezondheid van mensen.