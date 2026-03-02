Prinses Margarita deelt wintersportfoto’s uit Lech

Prinses Margarita heeft op Instagram een foto gedeeld van haar skivakantie in het Oostenrijkse Lech. Daarnaast plaatst de dochter van prinses Irene ook een paar oude wintersportfoto’s van haar familie. Te zien is hoe onder andere Margarita’s grootouders, koningin Juliana en prins Bernhard, vakantie vieren in het skioord.

“Lech am Arlberg maakt al zo lang ik me kan herinneren deel uit van mijn leven. Lech zal altijd voelen als thuiskomen”, schrijft de prinses bij de fotoreeks. Ook benoemt ze dat haar familie al sinds 1965 “een speciale band heeft met deze prachtige plek”. “Wat begon als een bezoek, groeide uit tot een traditie, een erfenis die vandaag de dag nog steeds voortduurt, generaties lang”, aldus Margarita.

Leden van de koninklijke familie zijn regelmatig in het Oostenrijkse wintersportgebied. Jarenlang liet koning Willem-Alexander zich er met zijn gezin vastleggen door de media. Het is niet bekend of de familie ook dit jaar op wintersport is geweest, aangezien er geen fotomomenten meer worden georganiseerd in Lech.