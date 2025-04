Prinses Margarita ‘weer vol levensvreugde’ na scheiding

Prinses Margarita zou het “heerlijk” vinden om weer een nieuwe liefde te vinden. De dochter van prinses Irene zegt echter “zo druk” te zijn dat ze “wel tevreden” is met haar leven momenteel.

“Ik mis vooral mijn kinderen af en toe”, zegt de 52-jarige Margarita in De Telegraaf-bijlage Vrouw. “De oudste doet intussen een opleiding in het buitenland en dat gemis doet zeer, maar ik ben vooral heel trots en blij voor haar dat ze het zo geweldig doet. En de jongste is 50 procent van de tijd bij haar vader. Dus ik had al voor de helft van de tijd het legenestsyndroom. Maar wat ik zeg, verder zit ik weer vol levensvreugde.”

Margarita en haar ex-partner Tjalling ten Cate gingen in het voorjaar van 2023 na zestien jaar uit elkaar. Eerder was de kleindochter van koningin Juliana getrouwd met Edwin de Roy van Zuydewijn. Dat huwelijk duurde van 2001 tot 2006.