Prinses Margriet bezoekt expositie over Nederlandse koopvaardij

Prinses Margriet heeft maandagmiddag in Katwijk een expositie over de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij bezocht. De prinses, petekind van de Nederlandse koopvaardij, kreeg in het Katwijks Museum een rondleiding langs de tentoonstelling Varen voor Vrijheid.

De prinses werd bij aankomst bij het museum opgewacht door een man die haar een boeketje bloemen aanbood. Hij vroeg ook om een foto met de prinses, waar Margriet mee instemde.

Het is maandag precies tachtig jaar geleden dat er een einde kwam aan de vaarplicht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verplichtte deze zeelieden om te blijven varen om te zorgen dat de Nederlandse vloot niet in Duitse handen zou vallen. Voor deze gelegenheid kreeg Margriet een speciale munt en aansluitend kreeg zij een rondleiding.

De expositie Varen voor Vrijheid belicht de rol van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van foto’s, voorwerpen en persoonlijke verhalen wordt zichtbaar gemaakt onder welke omstandigheden het personeel voer en de rol die zij in de bevoorrading van de geallieerden speelden.

Margriet werd onder meer bijgepraat over de databank van de Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog en kreeg een foto te zien waarop afgevaardigden van de Nederlandse koopvaardij kennismaakten met hun petekind in 1943, toen Margriet nog een baby was. Ook kreeg zij uitleg over een wandpaneel dat koopvaardijschepen toont die tijdens de oorlog hebben gevaren.

Maandag wordt in de Nieuwe Kerk in Katwijk ook een Vrijheidsconcert georganiseerd. Het concert markeert het startmoment van een periode van herdenken en vieren van tachtig jaar vrijheid voor de koopvaardij, aldus de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.