Prinses Margriet bij congres over humanitair oorlogsrecht

Prinses Margriet is op 3 november bij de opening van het tweedaagse Humanitair Oorlogsrecht Congres van het Nederlandse Rode Kruis in Amare in Den Haag. Daar houdt de prinses een korte toespraak. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

Het congres gaat over de relevantie van het humanitair oorlogsrecht in Nederland. Alle landen hebben de verdragen van Genève ondertekend, waarin het oorlogsrecht beschreven staat. Er staat onder meer in dat gewonden ongeacht hun nationaliteit behandeld moeten worden en dat medisch personeel en medische instellingen neutraal zijn en daarom niet mogen worden aangevallen.

Tijdens het congres wordt gesproken over de bescherming van burgers in gewapende conflicten en het verminderen van de risico’s die daaruit voortvloeien. Daarnaast komt het toepassen van het humanitair oorlogsrecht binnen de Nederlandse wet aan bod.