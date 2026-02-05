Prinses Margriet ervaart leven met een visuele beperking

Prinses Margriet heeft donderdag ervaren hoe het is om te leven met een visuele beperking. De prinses opende het vernieuwde muZIEum in Nijmegen, waar bezoekers kunnen ervaren hoe andere zintuigen het overnemen wanneer het zicht wegvalt.

Op beelden is te zien hoe de jongere zus van prinses Beatrix een rondleiding door het museum krijgt en wordt bijgepraat over verschillende simulaties. Het interactieve museum is ontworpen als één doorlopende, zintuiglijke bezoekersroute.

De prinses is beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands, een stichting die aandacht vraagt voor het terugdringen van slechtziendheid door oogscreening van risicogroepen.