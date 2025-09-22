Prinses Margriet gaat voorlezen tijdens Kinderboekenweek

Prinses Margriet gaat voorlezen tijdens de aankomende Kinderboekenweek. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de prinses op woensdagochtend 1 oktober in Apeldoorn voorleest uit het boek Een hond met leuke oren van de Britse schrijfster Lauren Child.

Het voorlezen vindt plaats bij het kringloop- en reïntegratiebedrijf Foenix. Daar leest de prinses (82) voor aan kinderen uit groep 3 van basisschool De Zonnewende. Het boek dat wordt voorgelezen is ook afkomstig van de kinderboekenafdeling van de kringloopwinkel. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen een boek van thuis ruilen met een boek uit de kringloopwinkel.

De Kinderboekenweek 2025 vindt plaats van 1 tot en met 12 oktober. Het thema is Vol Avontuur!.