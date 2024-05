Prinses Margriet krijgt bijna 20 jaar na man ook BeNeLux-prijs

Prinses Margriet neemt op zaterdag 25 mei de BeNeLux-Europe-Award 2024 in ontvangst. Zij doet dat tijdens de Academische Zitting van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) in Het Havenhuis in Antwerpen, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, ontving de prijs in 2005 samen met de Belgische oud-politicus Herman De Croo.

Behalve de prinses krijgt ook de vicepremier van België, Frank Vandenbroucke, de prijs uitgereikt. De prinses krijgt de award uitgereikt voor haar vele inspanningen voor het Nederlandse Rode Kruis, de organisatie waar ze nu erevoorzitter van is. Beide ontvangers houden een toespraak na de uitreiking.

Tijdens de zitting in het B.U.C. worden ook toespraken gehouden door de Nederlandse en Belgische ex-premiers Jan Peter Balkenende, Mark Eyskens en Herman Van Rompuy. De BeNeLux-Europe-Award wordt sinds 1999 uitgereikt aan personen of instellingen die zich in de wetenschap, cultuur en humaniteit bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Benelux en Europa.