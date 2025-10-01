Prinses Margriet leest voor uit speciaal gekozen boek

Prinses Margriet heeft woensdagochtend voorgelezen bij een groep basisschoolkinderen in Apeldoorn. Het bezoek markeert de start van de Kinderboekenweek 2025.

Rond 9.30 uur arriveerde de prinses op het terrein van kringloop- en reïntegratiebedrijf Foenix, een duurzame organisatie die samenwerkt met onderwijsinstellingen en werkbedrijven. Op de locatie zijn ook drie kringloopwinkels gevestigd, waar kinderen tijdens de Kinderboekenweek boeken kunnen ruilen. Margriet maakte kennis met groep drie van basisschool De Zonnewende en las voor uit het boek Een hond met leuke oren, dat werd geschreven door Lauren Child. Het boek is ook afkomstig is uit een van de kringloopwinkels en werd uitgekozen door prinses Margriet. Hier heeft ze een persoonlijke reden voor, zo meldt NPO Radio 1. “Omdat ik op de leeftijd van deze kinderen ook altijd een hond wilde hebben. Die stond dan bovenaan mijn verlanglijstje. Jaar in, jaar uit.”

Op beelden is te zien hoe de leerlingen aandachtig luisteren naar de voorlezende prinses. “Ik vind het heel erg leuk om te doen”, zei de 82-jarige prinses tegen presentator Wilfried de Jong.

De Kinderboekenweek duurt nog tot en met 12 oktober en is bedoeld om kinderen te stimuleren in het lezen van boeken. Het thema van dit jaar is Vol avontuur!.