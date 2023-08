Prinses Margriet is donderdag in het ziekenhuis geweest, waar bij haar een acute rughernia is vastgesteld. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag.

De 80-jarige zus van prinses Beatrix is inmiddels weer thuis, aldus de RVD, “waar zij verder zal herstellen”.

Hierdoor is prinses Margriet niet meer aanwezig bij de opening van de European Para Championships komende maandag.