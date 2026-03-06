Abonnementen

Prinses Margriet naar Italië voor Paralympische Winterspelen

Vorsten

06/03/2026 5:45 pm

Prinses Margriet reist volgende week af naar Italië om een deel van de Paralympische Winterspelen bij te wonen. De jongere zus van prinses Beatrix is van 11 tot en met 14 maart in Cortina d’Ampezzo, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aangekondigd.

De 83-jarige Margriet is al decennialang betrokken bij de paralympische sport en was ook lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité. In Italië woont ze diverse wedstrijden bij en spreekt ze met sporters, hun familieleden, coaches en begeleiders van TeamNL.

Ook minister-president Rob Jetten en sportminister Mirjam Sterk gaan naar de Paralympische Winterspelen.

