Prinses Margriet naar ziekenhuis na val op ijs in Thialf

Prinses Margriet is zondag met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht na een val op het ijs in stadion Thialf in Heerenveen. De 82-jarige prinses was op dat moment aan het schaatsen voor het sportevenement Hollandse 100.

Een woordvoerder van de Hollandse 100 heeft laten weten dat de prinses “ter controle” naar het ziekenhuis gaat en “goed aanspreekbaar” is.

Een fotograaf van het ANP die in Thialf aanwezig is, vertelde dat de prinses op het moment van de val bezig was aan een van haar laatste ronden. Haar zoon prins Bernhard was al snel na de val bij zijn moeder.

Met het publieksevenement de Hollandse 100 wordt geld ingezameld voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Prins Bernhard is voorzitter van stichting Lymph&Co, de organisatie achter het evenement.