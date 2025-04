Prinses Margriet opent expositie Inheemse Bevrijders in Groesbeek

Prinses Margriet opent op donderdagmiddag 1 mei de tentoonstelling Inheemse Bevrijders in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. De expositie is vanaf 2 mei te bezoeken en staat in het teken van tachtig jaar vrijheid.

In de expositie worden de geschiedenis en de culturele achtergronden van inheemse soldaten, afkomstig uit heel Noord-Amerika uitgebreid in beeld gebracht. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met dr. Mathilde Roza van de Radboud Universiteit. De prinses krijgt na de openingshandeling een rondleiding door het museum.

De opening in Groesbeek is een van de momenten waarop dit jaar tachtig jaar vrijheid in Nederland wordt gevierd en herdacht. Leden van het Koninklijk Huis wonen in het lustrumjaar diverse vieringen en herdenkingen bij.