Prinses Margriet opent met gebroken arm expositie in Groesbeek

Prinses Margriet is donderdag weer even aan het werk gegaan. Ze heeft de tentoonstelling Inheemse Bevrijders in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek geopend, over tachtig jaar bevrijding. De 82-jarige zus van prinses Beatrix brak eind maart haar arm.

Margriet werd donderdag vergezeld door haar man Pieter van Vollenhoven. Op foto’s is te zien dat haar arm bij aankomst nog in een sling hing, maar dat ze die later even afdeed. Ook liep ze met een wandelstok.

De prinses kwam eind maart ten val tijdens het schaatsen op de ijsbaan van Thialf bij het sportevenement Hollandse 100. Bij een bezoek aan het ziekenhuis bleek dat ze een breuk in haar arm had. Het sportevenement, waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar lymfklierkanker, wordt mede georganiseerd door haar zoon prins Bernhard jr.

Eigenlijk zouden Margriet en haar man later deze maand naar Canada gaan in het kader van tachtig jaar vrijheid. De reis is echter geannuleerd omdat Margriet nog niet voldoende hersteld is.