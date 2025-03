Prinses Margriet opent tentoonstelling 40 jaar Emma Huis

Prinses Margriet heeft donderdag in Amsterdam de expositie 40 jaar Huis Emma geopend, over het allereerste logeerhuis van het Ronald McDonald Kinderfonds in Europa. In het huis, gelegen op loopafstand van het ziekenhuis, kunnen ouders, verzorgers, broertjes en zusjes van zieke kinderen terecht. Op sociale media deelt het koninklijk huis beelden van de feestelijke opening.

Te zien is onder meer hoe Margriet samen met een meisje een lintje doorknipte, waardoor een grote zwart-witfoto van het eerste Huis Emma tevoorschijn kwam. De prinses bekeek vervolgens een presentatie van een onderzoek over de impact van logeerhuizen op het welzijn van ouders en kinderen. Daarnaast bekeek ze enkele werken op de tentoonstelling en ging Margriet met mensen in gesprek.

Margriet opende in 1985 het eerste Huis Emma aan de Spinozastraat 5 in Amsterdam. Zij werd daarbij geholpen door Kaj Petersen, een patiënt van het Emma Kinderziekenhuis.