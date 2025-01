Prinses Margriet opent vernieuwd herinneringscentrum WOII

Prinses Margriet opent op dinsdagavond 21 januari het vernieuwde Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn. De opening is één van de momenten waarop in Nederland dit jaar de Holocaust wordt herdacht. Dit jaar staan verscheidene herdenkingsmomenten op de planning, omdat het in januari tachtig jaar geleden is dat concentratiekamp Auschwitz in Polen werd bevrijd.

Ook Pieter van Vollenhoven is bij de opening aanwezig. Het centrum is de afgelopen maanden verbouwd en uitgebreid. Margriet en Pieter spreken met medewerkers en vrijwilligers en krijgen een rondleiding over het voetstappenplein, dat voetjes van kinderen in Auschwitz memoreert.

Het Apeldoornsche Bosch was een Joods-psychiatrische inrichting waar sinds 1909 patiënten en personeel woonden en werkten. De nazi’s ontruimden de instelling in 1943 en deporteerden bijna 1100 patiënten, medewerkers en hun gezinnen naar Auschwitz. Later gingen nog 265 mensen naar kamp Westerbork in Drenthe. Uiteindelijk overleefden 21 medewerkers de oorlog.