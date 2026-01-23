Prinses Margriet opent vernieuwd muZIEum in Nijmegen

Prinses Margriet opent donderdag 5 februari het vernieuwde muZIEum in Nijmegen. Het museum laat bezoekers ervaren hoe het is om te leven met een visuele beperking. Tijdens de heropening wordt ook de nieuwe fototentoonstelling Unseen geopend.

MuZIEum ging in het najaar van 2025 dicht voor een grootschalige herinrichting. Het vernieuwde museum is ontworpen als één doorlopende, zintuiglijke bezoekersroute. Bezoekers ervaren hoe andere zintuigen het overnemen wanneer het zicht wegvalt. Het muZIEum wil op die manier bijdragen aan bewustwording, inclusie en toegankelijkheid.

De prinses is beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands, een stichting die aandacht vraagt voor het terugdringen van slechtziendheid door oogscreening van risicogroepen.