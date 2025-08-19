Prinses Marie bezoekt Deens agentschap voor rampenbestrijding

Prinses Marie van Denemarken heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Deense Agentschap voor Rampenbestrijding (DEMA). De vrouw van prins Joachim keek onder meer naar een parade ter ere van de nieuwe directeur van de dienst.

Voormalig directeur Christine Engel Christensen werd opgevolgd door Kenneth Pedersen. Zij overhandigde tijdens de parade een vlag aan de nieuwe directeur. Na afloop van de ceremonie kreeg de prinses een briefing over rampenbestrijding. Pedersen noemde het een “groot genoegen” om Marie te verwelkomen. “De aanwezigheid van de prinses onderstreept de grote betrokkenheid van het Koninklijk Huis bij rampenbestrijding en het werk dat alle medewerkers, dienstplichtigen en vrijwilligers dagelijks verrichten om veiligheid en zekerheid te creëren, zowel in Denemarken als internationaal.”

De 49-jarige Marie is al langere tijd betrokken bij het DEMA. In 2011 voltooide ze een cursus noodhulp en ook in de jaren erna heeft ze deelgenomen aan een aantal activiteiten en oefeningen.