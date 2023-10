Prinses Marie eregast bij diner met thema voedselverspilling

De Deense prinses Marie heeft maandagavond een diner bijgewoond waarbij een menu is gemaakt van eten dat anders zou zijn weggegooid. Het diner was dan ook gericht op het thema voedselverspilling. Marie was daar als eregast aanwezig. Foto’s van het etentje deelt het Deense hof op social media.

Voorafgaand aan het diner sprak Marie de andere gasten toe. “Het verminderen van voedselverspilling is een cruciale stap in de strijd om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel, evenals een gezonder milieu en een gezondere bevolking”, zei ze.

Het diner werd gehouden op de Internationale Voedseldag van de VN, die jaarlijks op 16 oktober plaatsvindt.