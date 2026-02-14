Prinses Marie: mijn man maakt me elke dag aan het lachen

De Deense prinses Marie heeft het verborgen talent van haar echtgenoot prins Joachim onthuld. In een interview met de Deense krant Børsen vertelt ze dat haar man een bijzonder goed gevoel voor humor heeft. “Mijn man laat me elke dag lachen. Gewoon door zijn persoonlijkheid en de dingen die hij zegt”, aldus de prinses.

“Mensen weten wel dat hij een bepaald gevoel voor humor heeft, maar niet hoe grappig hij is”, vertelt Marie. Volgens de prinses maken zij en haar man “constant grapjes met elkaar”. Daarnaast deelt Marie dat ze het belangrijk vindt jezelf niet te serieus te nemen en een “gevoel voor zelfspot” te hebben.

Prins Joachim en prinses Marie wonen met hun twee kinderen, prins Henrik en prinses Athena, in Washington D.C. Onlangs werd bekendgemaakt dat het gezin in 2027 terugkeert naar Denemarken. Volgens Marie is het tijdstip van de verhuizing niet door het Deense hof bepaald, zoals door de media werd aangenomen. “Wij bepalen zelf wanneer we Washington verlaten”, benadrukt de prinses.