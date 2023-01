Prinses Marie opent Deense designbeurs in Parijs

De Deense prinses Marie heeft de designbeurs Maison & Objet in Parijs geopend, deelt het hof vrijdag op Instagram. Hier wordt volgens het paleis tijdloos en duurzaam Deens design gepresenteerd aan een internationaal publiek.

Op foto’s is onder meer te zien hoe de in Frankrijk geboren prinses de tentoonstelling Circularity in Action opent door een lintje door te knippen. Hier worden tot en met maandag twaalf Deense designmerken op het gebied van meubelkunst en interieur gepresenteerd.

De designbeurs trekt twee keer per jaar duizenden bezoekers en exposanten uit de meubel- en designindustrie naar de Franse hoofdstad, waar Marie en de Deense prins Joachim met hun gezin wonen.