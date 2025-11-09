Prinses Marie opent Deense kerstmarkt op ambassade in Washington

Prinses Marie heeft zaterdag de jaarlijkse kerstmarkt op de Deense ambassade in Washington D.C. geopend. Op Instagram deelt het hof zondag beelden van de festiviteiten. Zo knipte Marie een lintje door en poseerde ze met als kerstelf verklede betrokkenen voor de kerstboom.

Het hele gezin van Marie en haar man prins Joachim was aanwezig bij de opening. De Deense kerstmarkt wordt georganiseerd door The Danish Club of Washington D.C., die in 1931 werd opgericht om de Deense cultuur en tradities in de Verenigde Staten levend te houden, schrijft het paleis bij de foto’s. De markt met delicatessen, kerstlekkernijen en andere Deense en Scandinavische kerstambachten trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

Marie hield onder meer een toespraak en bedankte de vrijwilligers die de kerstmarkt al meer dan zestig jaar verzorgen. Samen met prins Joachim en hun kinderen graaf Henrik en gravin Athena bezocht Marie vervolgens enkele kraampjes. De Deense kerstmarkt zamelt jaarlijks geld in voor lokale goede doelen, waaronder de voedselbank en de Fisher House Foundation. Deze organisatie biedt gratis tijdelijke huisvesting en vervoer aan families van militair personeel en veteranen die worden behandeld in het ziekenhuis.