Prinses Marie wil zich minder druk maken om meningen van anderen

Prinses Marie vindt het belangrijk om zich “minder druk te maken over de meningen en verwachtingen van anderen”. Dat zegt de vrouw van de Deense prins Joachim in gesprek met weekblad Billed-Bladet. “Ik geef prioriteit aan de dingen die er echt toe doen in het leven. Het geeft me meer vrijheid om mezelf te zijn”, aldus Marie.

De prinses, die met haar gezin in de Verenigde Staten woont, vertelt ook over de verhuizing terug naar Denemarken, die in 2027 moet plaatsvinden. “Ik kijk ernaar uit om naar huis te gaan en me weer te kunnen richten op de goede doelen waar ik al jaren bij betrokken ben.” Dat liefdadigheid veel voor Marie betekent, komt naar eigen zeggen omdat ze “een groot hart” heeft. “Ik moet mijn hart gebruiken in alles wat ik doe – altijd!”

De schoonzus van koning Frederik vierde onlangs haar 50e verjaardag en leerde daardoor prioriteiten te stellen bij belangrijke dingen in het leven, zoals haar gezin en werk. “Als je 50 wordt, kom je in een soort natuurlijke fase terecht met meer rust en helderheid over wat er echt toe doet”, vertelt ze. “Ik heb meer inzicht gekregen in wat belangrijk is en wat niet.” Volgens Marie komen haar man en kinderen daarin “op de eerste plaats”.

Prins Joachim en prinses Marie trouwden in 2008. Het paar heeft samen twee kinderen, prins Henrik en prinses Athena. In 2023 verhuisde het gezin naar de VS, waar Joachim een baan heeft op de Deense ambassade.