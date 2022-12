Prinses Marie zwijgt voorlopig over plannen voor 2023

Prinses Marie van Denemarken houdt voorlopig haar lippen stijf op elkaar wat betreft de plannen voor 2023. Vorige maand meldde de Deense tabloid BT dat haar man prins Joachim een nieuwe baan zou hebben gevonden in Washington maar dat wil Marie nog niet bevestigen.

“Het is nog vroeg om te praten over onze plannen. Dat zullen we doen zodra we een duidelijker beeld hebben van wat er gaat gebeuren”, zegt Marie in een interview met de Spaanse krant El País.

Joachim, de jongste zoon van koningin Margrethe, en Marie wonen momenteel in Parijs. De 53-jarige prins werkt daar sinds het najaar van 2020 als defensieattaché op de Deense ambassade. Het contract loopt volgende zomer af.