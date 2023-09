Prinses Märtha Louise en Durek Verrett trouwen in Geiranger

Prinses Märtha Louise van Noorwegen en haar Amerikaanse verloofde Durek Verett trouwen volgend jaar op 31 augustus in het dorpje Geiranger, in de Noorse provincie Møre og Romsdal. De bruiloft vindt plaats in een hotel, maakte het koppel woensdag bekend.

“We zijn ongelooflijk blij dat we onze liefde kunnen vieren in de prachtige omgeving van Geiranger. Het betekent veel voor ons om onze dierbaren samen te brengen op een plek die zo rijk is aan geschiedenis en spectaculaire natuur”, laat het koppel weten. De prinses en haar vriend noemen de locatie de “perfecte plek om hun liefde te omarmen”. Het stel zegt daarnaast op dit moment geen verdere details over de bruiloft te geven.

De relatie van het koppel, dat sinds 2019 samen is, deed eerder flink wat stof opwaaien. Zo kreeg Märtha Louise kritiek op het feit dat ze haar titel voor commerciële zaken gebruikte. Zo was er ophef over onder meer de tour ‘De prinses en de sjamaan’ die zij ondernam met Verrett. Vorig jaar werd bekend dat de 51-jarige dochter van koning Harald en koningin Sonja haar officiële taken voor het Noorse koningshuis neerlegt, maar wel haar titel behoudt. Dit deed ze om duidelijker onderscheid te maken tussen haar zakelijke activiteiten en haar relatie tot het koningshuis.

Märtha Louise was van 2002 tot en met 2017 getrouwd met Ari Behn, met wie ze drie dochters kreeg. Behn maakte in 2019 een einde aan zijn leven.