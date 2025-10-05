Prinses Märtha Louise spreekt zich uit over racisme

Märtha Louise heeft zich uitgesproken over racisme. De Noorse prinses schrijft in een bericht op Instagram onder meer dat haar relatie met de Amerikaan Duret Verrett haar hier meer inzicht in heeft gegeven. Ook roept ze op tot mededogen en verandering.

“Het daten van iemand met een andere huidskleur heeft mij geleerd om de lagen van racisme te zien die op manieren bestaan die velen nooit opmerken. Niet alleen in woorden, maar ook in toon, stilte, en wie er geloofd of genegeerd wordt”, schrijft de 54-jarige dochter van koning Harald en koningin Sonja.

“Onbewust racisme is echt”, gaat ze verder. “Het zit in vooroordelen die van generatie op generatie worden doorgegeven, in systemen, en in hoe we reageren zonder te beseffen waarom. Als witte persoon heb ik geleerd dat dit werk bij onszelf begint. Het gaat niet om schaamte of schuldgevoel. Het gaat om mededogen, verantwoordelijkheid nemen en educatie.”

Racismekaart

“Wanneer mensen van kleur over racisme spreken, spelen ze niet de racismekaart. Het is de waarheid. Zij ervaren wat anderen alleen maar lezen”, legt ze uit. “Als je boosheid voelt of defensief wordt, vraag jezelf dan af of dit komt door onenigheid of omdat er iets diepers aan het licht komt.”

De prinses zegt dat verandering mogelijk is, “maar alleen als we genoeg om anderen geven om te luisteren, te leren en te groeien. De tijd is nu”.

Märtha Louise trouwde in 2024 met Verrett. Onlangs verscheen er op Netflix een documentaire over het stel en hun relatie. Daarin zei Verrett onder meer dat zijn schoonouders niet wisten wat racisme was en dat ze hem aankeken “alsof ik gek was wanneer ik erover sprak”. Later kwam hij daarop terug.