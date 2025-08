Prinses Märtha Louise verlaagt vraagprijs woning

De Noorse prinses Märtha Louise doet opnieuw een poging om haar huis in Lommedalen, in de buurt van Oslo, te verkopen. De woning staat voor 18 miljoen kroon (ruim 1,5 miljoen euro) te koop, ruim twee miljoen minder dan eerder dit jaar.

“Dit prachtige huis staat nu weer te koop. Het wacht alleen nog op een nieuw gezin dat er net zoveel van zal houden als wij hebben gedaan”, schrijft Märtha Louise, de 53-jarige dochter van koning Harald en koningin Sonja, op Instagram.

Märtha Louise heeft de woning in Lommedalen sinds 2003 in haar bezit. Recent kocht ze samen met haar man Durek Verrett een nieuwe woning in Stabekk.