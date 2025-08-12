Prinses Märtha Louise vindt nieuw gezin voor oude huis

De Noorse prinses Märtha Louise heeft haar huis in Lommedalen verkocht. De dochter van koning Harald en koningin Sonja krijgt 19 miljoen kroon (bijna 1,6 miljoen euro) voor de woning, meldt TV 2.

De makelaar zegt tegen de Noorse zender dat een “leuk gezin met kinderen” het pand heeft gekocht en dat zowel de koper als de verkoper “erg tevreden” zijn.

Märtha Louise probeerde al enige maanden van haar huis af te komen en verlaagde eerder deze maand nog de vraagprijs naar 18 miljoen kroon. “Dit prachtige huis staat nu weer te koop. Het wacht alleen nog op een nieuw gezin dat er net zoveel van zal houden als wij hebben gedaan”, prees de prinses haar woning aan op Instagram.

De 53-jarige Märtha Louise kocht het pand in 2003 samen met haar ex-man Ari Behn. Na zijn overlijden in 2019 woonde de prinses er met haar drie dochters. Recent kocht ze samen met haar man Durek Verrett een nieuwe woning in Stabekk.