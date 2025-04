Prinses Märtha Louise wil deel geld terug na aankoop woning

Prinses Märtha Louise van Noorwegen en haar man Durek Verrett proberen een deel van het geld terug te krijgen dat ze hebben betaald voor de koop van een woning in Stabekk. Ze eisen 1,6 miljoen Noorse kronen (ruim 135.000 euro) omdat ze allerlei verborgen gebreken hebben ontdekt, meldt VG.

Het gaat onder meer om gebreken in de draagconstructie en vloerbalken, verzakkingen in de fundering, geblokkeerde ventilatieroosters en afwijkingen in de isolatie, schrijft de Noorse krant op basis van rechtbankdocumenten.

Märtha Louise en Verrett kochten de woning in 2023 voor 18,6 miljoen kronen (bijna 1,6 miljoen euro). Ze wilden het pand eigenlijk slopen om er een nieuwe woning neer te zetten, maar de gemeente gaf hier geen toestemming voor vanwege een tijdelijk bouwverbod. Het echtpaar woont er ook nog niet: de prinses heeft nog een huis in Lommedalen.

De verkoper en de prinses proberen er onderling uit te komen. Op 16 mei staat een bemiddelingsbijeenkomst bij de rechter gepland, meldt VG. Als ze er niet uitkomen, volgt er alsnog een zaak.