Prinses Märtha Louise zet huis te koop voor 1,7 miljoen euro

De Noorse prinses Märtha Louise heeft haar huis in Lommedalen, in de buurt van Oslo, te koop gezet. De woning moet zo’n 20.000.000 Noorse kronen (1,7 miljoen euro) opleveren.

“Ons huis in Lommedalen was zo’n geweldige plek voor onze kinderen om op te groeien”, schrijft Märtha Louise bij de advertentie op Instagram. “We hebben in dit huis de leukste feestjes, de beste gesprekken en de diepste meditatiesessies gehad: al onze ups en downs.”

De 53-jarige dochter van koning Harald en koningin Sonja vindt het nu tijd haar woning aan iemand anders te geven, zodat die “dezelfde rust” kan vinden. “We kijken ernaar uit om anderen hier thuis te zien komen.”

Märtha Louise kocht de woning in Lommedalen in 2003. Recent kocht ze samen met haar man Durek Verrett voor 18,6 miljoen kronen (bijna 1,6 miljoen euro) een nieuwe woning in Stabekk. Het paar eist echter een schadevergoeding omdat allerlei verborgen gebreken zijn ontdekt. Op 16 mei staat daarover een bemiddelingsbijeenkomst bij de rechter gepland.